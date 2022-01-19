В Омске во втором полугодии откроется вытрезвитель

ОМСК, 19 января. /ТАСС/. Правительство Омской области приняло решение восстановить систему медицинских вытрезвителей, сообщили в среду ТАСС в пресс-службе регионального Минтруда. Пока будет создан только один вытрезвитель, который откроется в Омске во втором полугодии и будет оказывать услуги бесплатно.

Закон, дающий регионам право создавать платные медицинские вытрезвители, вступил в силу в России с 1 января 2021 года. Он предусматривает создание вытрезвителей в субъектах РФ на базе государственно-частного партнерства, что предоставляет регионам возможность взимать за услуги плату с людей, попавших в эти учреждения. Правом определять общие правила организации их деятельности наделяется российское правительство.

"В Омске будет создано отделение для оказания помощи людям, находящимся в состоянии опьянения. Сегодня соответствующий проект постановления поддержали на заседании регионального правительства под председательством губернатора Александра Буркова", - сообщили в пресс-службе.

В Минтруде уточнили, что специальное отделение будет создано на базе центра социальной адаптации. "Для этого будет переоборудовано изолированное помещение на первом этаже спального корпуса. Максимальная вместимость - 15 человек. Новое отделение начнет работу во втором полугодии", - отметили в пресс-службе, уточнив, что в дальнейшем сеть вытрезвителей может быть расширена.

Для открытия вытрезвителя в помещении будут проведены ремонтные работы, закуплено необходимое оборудование и будет принят в штат 21 человек. "Согласно федеральному закону создание специального отделения осуществляется в рамках полномочий органов исполнительной власти субъекта. На эти цели потребуется 10,7 млн рублей", - цитирует пресс-служба министра труда и социального развития региона Владимира Куприянова.

В вытрезвитель будут доставляться граждане, которые находятся в общественном месте в состоянии алкогольного или наркотического опьянения и не могут самостоятельно передвигаться или ориентироваться в пространстве. Здесь им будет обеспечено 12-часовое пребывание под наблюдением работников, спальное место и питьевой режим. В случае необходимости сотрудники отделения вызовут бригаду скорой помощи. Услуга вытрезвителя будет бесплатной.