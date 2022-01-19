Башкирия начнет строительство первых зданий санатория "Юбилейный" в Крыму в 2022 году

УФА, 19 января. /ТАСС/. Башкирия приступит к строительству первых зданий санатория "Юбилейный" в Евпатории, предназначенных для проживания детей с родителями, в этом году. Всего в учреждении будет 320 номеров, для жителей республики предусмотрят систему скидок на путевки, сообщили ТАСС в среду в департаменте информационного сопровождения правительства региона.

"В 2022 году планируется строительство первых зданий, предназначенных для проживания и отдыха детей с родителями. Всего количество номеров различного уровня комфорта санаторного комплекса составляет 320 штук. Стоимость путевок и услуг будет определяться исходя из экономических условий, а также с учетом проводимой правительством Республики Башкортостан социальной политики и гибкой системы скидок для жителей республики", - сказано в сообщении.

Сама концепция реновации санатория была изменена кардинально из-за аварийного состояния несущих конструкций основных объектов здания, это выяснилось в ходе капитального ремонта. Поэтому было принято решение снести старые корпуса и построить новый современный санаторный комплекс для круглогодичного отдыха родителей с детьми. Работы разделены на три этапа, ведется их проектирование и экспертиза. "В течение 2020-2021 годов были проведены работы по строительству коммуникаций, входящих в первую очередь строительства: построен и подключен газопровод среднего давления, установлена блочно-модульная котельная, проведена реконструкция трансформаторной подстанции и подключаемых электрических сетей, увеличена мощность электроприемных устройств. Стоимость реализации концепции "Реновация ООО "Санаторий Юбилейный" будет определена после окончания всех этапов проектирования и получения положительных заключений о проектных решениях и сметной стоимости строительства от государственных экспертных организаций", - добавили в департаменте.

Санаторий передан Башкирии для проведения ремонта в октябре 2017 года, работы планировалось завершить за год, однако из-за состояния объекта сроки и проект были пересмотрены. В начале 2019 года ТАСС сообщал, что окончание ремонта санатория планируется к 2023 году: на территории учреждения должны появиться новые спальные и ресторанный комплексы, апарт-отель, спорткомплекс. Общий объем финансирования оценивался в более чем 3,7 млрд рублей.