В Северной Осетии вице-премьеры исполнили мечты детей в рамках "Елки желаний"

ВЛАДИКАВКАЗ, 19 января. /ТАСС/. Вице-премьеры Северной Осетии исполнили мечты детей в рамках ежегодной Всероссийской благотворительной акции федерального благотворительного проекта "Елка желаний". Об этом сообщили в пресс-службе главы и правительства республики.

"Мечты детей с "Елки желаний" - ежегодной Всероссийской благотворительной акции федерального благотворительного проекта "Мечтай со мной" - продолжают сбываться. Накануне подарки ребятам вручили заместители председателя правительства РСО - Алания Северной Осетии, поздравив их с наступившим 2022 годом", - говорится в сообщении.

Мечту пятилетнего Аллана Золлоева исполнил заместитель председателя правительства Александр Реутов. Он подарил ребенку стол для рисования песком. Зампред Эльбрус Бокоев осуществил желание семилетнего Батраза Джагиева, который мечтал о велосипеде.

Первый заместитель председателя правительства РСО Мурат Агузаров навестил 11-летнего Дзантемира Харебова и вручил ему не только кимоно для занятий дзюдо, которое ребенок просил у Деда Мороза, но и планшет.

Свой долгожданный новогодний подарок - радиоуправляемую машину - от зампреда Ларисы Тугановой получил и маленький Хетаг из селения Дзуарикау Алагирского района. Заместитель председателя правительства РСО Ирбек Томаев также исполнил мечту ребенка с "Елки желаний", подарив 13-летней Светлане Миненко смартфон.

Благотворительная акция "Елка желаний" стартовала в 2018 году по инициативе президента Российской Федерации Владимира Путина, став ежегодным событием. За это время были исполнены желания более 20 тысяч детей по всей стране - это дети и подростки от трех до 17 лет, имеющие ограниченные возможности здоровья, воспитывающиеся без родителей или в семьях с низким достатком, а также граждан старше 60 лет, страдающих тяжелыми заболеваниями. С 15 ноября по 11 декабря 2021 года на сайте проекта принимались желания, а со 2 декабря по 28 февраля, согласно условиям акции, длится время их исполнения.