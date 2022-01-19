Минздрав Ставрополья сообщил, что на территории региона доминирующим стал штамм "омикрон"

СТАВРОПОЛЬ, 19 января. /ТАСС/. Штамм коронавируса "омикрон" по результатам генотипических исследований стал доминирующим на территории Ставропольского края. У половины пациентов течение заболевания проходит бессимптомно, сообщил в среду журналистам министр здравоохранения края Владимир Колесников.

"Генотипирование показывает, что доминирующим штаммом на территории Ставропольского края является "омикрон". Он уже перебивает "дельту" почти в два раза. При этом у 54,5% пациентов заболевание протекает в форме респираторно-вирусной инфекции, у 4,1% пациентов заболевание переходит в стадию внебольничной пневмонии и у 45% заболевание протекает в бессимптомной форме", - сказал он.

По словам Колесникова, во время новогодних праздников в крае произошло значительное снижение темпов заражаемости коронавирусом. Одной из причин медики называют эффект разобщения организованных коллективов. С началом рабочих дней на Ставрополье фиксируется значительный рост ежесуточно выявляемого числа новых случаев коронавируса.

"Мы не видим в настоящий момент перегрузки коечного фонда. <…> Важно понимать, что он [штамм "омикрон"] протекает в несколько более легкой форме, чем штамм "дельта". Две вещи обращают на себя внимание - скорость распространения и то, что практически у половины он протекает в бессимптомной форме. Как только появляются первые признаки заболевания, нужно обязательно изолироваться", - пояснил Колесников.

С начала пандемии на Ставрополье выявили 130 985 случаев коронавируса, выздоровели 112 765 человек. Из-за осложнений, вызванных коронавирусом, в регионе умерли 6 314 пациентов. Лечение в стационаре в регионе получают 2 435 пациентов с внебольничными пневмониями и COVID-19, из них в тяжелом состоянии находятся 347 человек.

Штамм коронавируса В.1.1.529, который обозначается греческой буквой "омикрон", обнаружен в 2021 году на юге Африки. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщала, что число выявленных в стране случаев заражения омикрон-штаммом коронавируса достигло 1 682 в 42 регионах, однако, по ее словам, "таких случаев уже значительно больше".