Глава Якутии поставил задачу тушить природные пожары в 2022 году быстрее и эффективнее

ЯКУТСК, 19 января. /ТАСС/. Глава Якутии Айсен Николаев поставил задачу в 2022 году быстрее и эффективнее тушить природные пожары и не допустить ситуации 2021 года. Об этом он сообщил в среду журналистам во время рабочей поездки в регион министра природных ресурсов и экологии России Александра Козлова.

Власти Якутии ранее сообщали, что в 2022 году из федерального бюджета предусмотрят свыше 1,6 млрд рублей на тушение лесных пожаров и меры пожарной безопасности в Якутии. Уточнялось, что финансирование на 2022 год увеличили более чем на 1,17 млрд рублей.

"Хочу сказать, что то беспрецедентное количество финансовых средств, которое выделено республике благодаря решению президента, премьер-министра, министерства природных ресурсов, оно должно решить главную задачу: мы должны тушить пожары быстрее, эффективнее. И в конечном итоге площадь пройденных пожаров в 2022 году, не должна превысить ту, что у нас была в 2021 году", - сказал Николаев.

В свою очередь Козлов отметил, что "нужно уйти от практики нетушения пожаров". "На примере Якутии, об этом часто говорят: да, эти пожары очень далеко, труднодоступны и так далее. Но если их в ближайшие сутки не отрабатывать, через три дня [они] находятся возле жилья и приносят вред экономике и не только. <...> Мы сегодня обсудили эти площади - 6 млн га возле определенных четырех районов в зоне контроля", - сказал министр. Кроме этого, он добавил, что важна своевременная подготовка к пожароопасному периоду, набор и подготовка людей для борьбы с пожарами, быстрое выявление пожаров и работа авиации.

Якутия - один из самых пожароопасных регионов России. Режим чрезвычайной ситуации из-за сложной пожароопасной обстановки ввели в регионе 23 июня. Летом 2021 года в Якутии наблюдалась аномально жаркая и сухая погода, воздух прогревался до плюс 33 градусов. По данным прокуратуры Якутии, сумма ущерба от лесных пожаров в 2021 году превысила 3,7 млрд рублей. На территории Якутии в 2021 году зарегистрировали 1 678 лесных пожаров, общая площадь пройденная огнем превысила 9 млн га, что составляет 90% от всей площади лесных пожаров в стране.