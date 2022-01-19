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Власти передали в собственность РПЦ здание богадельни XIX века при подворье лавры в Москве

В настоящее время здание используется как настоятельский корпус

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Столичные власти передали в собственность Русской православной церкви (РПЦ) бывшее здание богадельни, объект культурного наследия XIX века, который сейчас используется как настоятельский корпус подворья Троице-Сергиевой лавры. Об этом сообщила в среду пресс-служба Финансово-хозяйственного управления (ФХУ) РПЦ.

"Распоряжением Департамента городского имущества г. Москвы от 24 декабря 2021 года № 61885 в собственность Русской православной церкви передано здание, расположенное по адресу: г. Москва, 2-й Троицкий пер., д. 8/10, стр. 1", - говорится в сообщении.

По информации ФХУ, одноэтажное нежилое здание является выявленным объектом культурного наследия "Богадельня при церкви Живоначальной Троицы подворья Троице-Сергиевой лавры в Москве, 1806 года, середина XIX века, 1890-е годы".

В настоящее время здание используется как настоятельский корпус, уточнили в управлении.

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