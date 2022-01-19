В Дагестане прооперировали женщину из высокогорного села, где нет автомобильного сообщения

МАХАЧКАЛА, 19 января. /ТАСС/. Бригада скорой помощи выехала в высокогорное село Старый Хушет Цумадинского района Дагестана для оказания местной жительнице с акушерской патологией экстренную помощь. Об этом сообщили журналистам в среду в пресс-службе министерства здравоохранения региона.

Ранее в соцсетях распространился ролик на котором видно как жители данного села на носилках около 4 км переносят женщину к машине скорой помощи, где нет автомобильного сообщения.

"Бригадой скорой в пути ей была оказана вся необходимая экстренная медицинская помощь. В стационаре женщина сразу же прооперирована, жизнь ее спасена, сейчас пациентка идет на поправку", - говорится в сообщении.

Как пояснили в самой больнице, вызов произошел ночью в нелетную погоду. Ранее в высокогорное село в таких экстренных случаях вылетал вертолет санавиации Минздрава Дагестана. Также в населенном пункте работает фельдшерско-акушерский пункт, регулярно на профилактические осмотры выезжают бригады специалистов из Цумадинской центральной районной больницы.

Как сообщили в министерстве транспорта и дорожного хозяйства региона, строительство дороги в высокогорном дагестанском селе Хушет на высоте 2 тыс. м будет начато в 2022 году. Отмечается, что дорожное покрытие в населенном пункте планировали проложить еще с 1970-х годов.