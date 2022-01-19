Алтай получит 1 млрд рублей по индивидуальной программе развития региона в этом году

ТАСС, 19 января. Республика Алтай в 2022 году получит 1 млрд рублей из федерального бюджета в рамках индивидуальной программы социально-экономического развития региона, сообщили ТАСС в Минрегионразвития республики. Средства пойдут на строительство сетей водоснабжения, газификацию и создание новых рабочих мест в регионе.

Республика Алтай является одним из 10 регионов страны с низким уровнем социально-экономического развития. В апреле 2020 года была утверждена индивидуальная программа развития региона, в рамках которой до 2023 года из федерального бюджета ежегодно республика будет получать по 1 млрд рублей.

"В 2022 году на реализацию индивидуальной программы социально-экономического развития региона будет направлен 1 млрд рублей. Результатом выполнения программы в текущем году станет реализация 17 проектов с привлечением 453 млн рублей инвестиций в основной капитал, создание свыше 370 рабочих мест, строительство 11,7 км сетей водоснабжения и повышение уровня газификации домовладений до 16%", - сказали в министерстве.

Там отметили, что всего в рамках программы в 2022 году планируется построить новые молочные фермы, оказать господдержку в модернизации производственных мощностей на нескольких сельхозпредприятиях республики. Также будут реализованы проекты по строительству газораспределительных сетей. Благодаря программе будет разработана проектная документация для нового здания республиканского лицея. Кроме того, планируется завершить стройку детсада в селе Шебалино и реконструировать школу-интернат для детей с нарушением слуха.

На реализацию индивидуальной программы социально-экономического развития региона в прошлом году было направлено из федерального бюджета более 1,1 млрд рублей. Объем внебюджетных инвестиций в реализацию инвестпроектов составил более 265 млн рублей. Было создано более 560 рабочих мест.