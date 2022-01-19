AP: в США впервые предъявлено обвинение из-за смертельного ДТП с автопилотом Tesla

ТАСС, 19 января. Прокуратура американского штата Калифорния предъявила обвинения в непредумышленном убийстве водителю оснащенного автопилотом автомобиля Tesla в связи с аварией со смертельным исходом в 2019 году. Об этом во вторник сообщило агентство Associated Press (AP).

По его сведениям, обвиняемый стал первым в США человеком, которому предъявили обвинения в уголовном преступлении за ДТП с летальным исходом с участием водителя, использовавшего в своем присутствии частично автоматизированную систему вождения.

AP отмечает, что в официальных документах применение автопилота не упоминается. Однако Национальное управление дорожной безопасности США на прошлой неделе подтвердило, что во время аварии в Tesla использовался автопилот.

29 декабря 2019 года Tesla Model S в пригороде Лос-Анджелеса двигалась на высокой скорости, проехала на красный свет и врезалась в Honda Civic, напоминает агентство. Два человека, которые находились в Honda, погибли на месте. Водитель Tesla, 27-летний Кевин Джордж Азиз Риад, свою вину не признал. На время рассмотрения дела он был отпущен под залог.

В июне 2021 года Национальное управление дорожной безопасности США расследовало 30 смертельных ДТП с участием автомобилей Tesla, в результате которых погибли 10 человек.