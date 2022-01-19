Более 83% жителей Мордовии старше 60 лет привились от коронавируса

ТАСС, 19 января. Более 165 тыс. жителей Мордовии старше 60 лет, или 83% получили прививку от коронавируса. План по вакцинации в республике выполнен на 85%, сообщил в среду ТАСС министр здравоохранения Мордовии Олег Маркин.

"Привито первым компонентом всего 560 992 человека, выполнение плана по первому компоненту - 87,8%, выполнение плана по завершенной вакцинации - 84,9%. Привито населения старше 60 лет - 165 144 человека, или 83,1%", - сказал Маркин.

Он уточнил, что охват взрослого населения первым компонентом достиг 70,2% при плане в 80%. Всего в Мордовии планируют привить 517 693 человека.

Ранее глава республики Артем Здунов рассказал, что число госпитализаций пациентов с коронавирусом сократилось в шесть раз по сравнению с уровнем начала ноября. При этом, учитывая распространение "омикрона", республика готова в случае роста заболеваемости и числа госпитализаций быстро перепрофилировать койки.

С 11 октября в Мордовии введена обязательная вакцинация от ковида некоторых категорий граждан, в том числе государственных и муниципальных служащих и работников правоохранительных органов. QR-коды требуются для посещения гостиниц, а также объектов розничной торговли, реализующих непродовольственные товары, площадью больше 150 кв. м (кроме аптек и магазинов, торгующих продуктами и товарами первой необходимости). Только с QR-кодами совершеннолетние жители республики могут посетить спортивные, культурные и предоставляющие бытовые услуги организации, а также заведения общепита. Для непривитых граждан старше 60 лет, имеющих хронические заболевания, и беременных женщин сохраняется режим самоизоляции.