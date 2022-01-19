Мужчины в новогодние праздники стали на 15% чаще тратить деньги на сайтах знакомств

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Число оплат мужчинами на сайтах знакомств в новогодние праздники увеличилось на 15%. Об этом сообщается в результатах исследования ЮKassa (сервис компании ЮMoney, входит в экосистему "Сбера") и сайта знакомств Mamba, проведенного 1-9 января.

По данным аналитики, в январские праздники количество платежей от мужской аудитории Mamba выросло на 15%. Мужчины стали на 17,5% активнее покупать виртуальные подарки, которые помогают выделиться среди других пользователей и обратить на себя внимание женщины. В праздничные дни мужчины приобрели в 40 раз больше комплиментов, чем девушки.

Женщины в первые дни января купили на 2% больше платных услуг, чем в ноябре. Чаще всего пользовательницы выбирают услугу "гарантированные показы", которая позволяет продемонстрировать свое фото большему количеству мужчин. В декабре, если сравнивать с ноябрем, женщины пользовались услугой на 10% чаще.

с 1 по 9 января 2022 года россияне сделали на сайтах знакомств на 62% больше покупок и потратили на 3% больше денег, чем за аналогичный период прошлого года. Плательщиков стало на 53% больше, а средний чек сократился на 37% и составил 216 рублей. Количество оплаченных услуг на одного пользователя увеличилось на 6% - до 1,9. В этом году наибольшее число покупок пришлось на 7 января, а в прошлом - на 1 января.

В новогодние праздники, как выяснили аналитики, меняются и другие паттерны поведения пользователей в системе, а также цели знакомств. Так, девушки в начале января активнее ставят лайки - на 15% чаще по сравнению с ноябрем - и более открыты к взаимным симпатиям. В праздничные дни количество женских лайков по отношению к мужчинам выросло в два раза сильнее, чем количество мужских лайков по отношению к женщинам.

В праздники переписки между пользователями становятся на 20% длиннее по сравнению с осенними месяцами. Это может быть связано с тем, что у пользователей больше свободного времени. При этом число успешных переписок возрастает: девушки в новогодние праздники отвечают мужчинам на 15% охотнее. Выяснилось также, что женщины больше настроены на совместные поездки - в праздники соответствующая цель стала у них на 17,5% популярнее, чем осенью. А мужчины на 50% чаще указывали, что их цель знакомства - отношения.