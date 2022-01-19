Суд в Пензе отказал в удовлетворении иска об оспаривании системы QR-кодов о вакцинации

ПЕНЗА, 19 января. /ТАСС/. Пензенский областной суд в среду отказал в удовлетворении иска об оспаривании постановления главы региона, которым с 8 ноября 2021 года ввели систему QR-кодов о вакцинации для посещения музеев, кинотеатров, физкультурно-оздоровительных комплексов. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе суда.

Иск подали в ноябре 2021 года. Административными истцами выступили более 400 человек, ответчиком - губернатор Пензенской области.

"Выслушав лиц, участвующих в деле, заключение прокурора, полагавшего административный иск не подлежащим удовлетворению, допросив свидетеля - врача-эпидемиолога, изучив материалы дела, суд принял решение об отказе в удовлетворении заявленных требований", - сообщили в суде.

Суд согласился с мнением представителя ответчика, который указал, что введенные ограничения - это временная мера, которую отменят при улучшении эпидемиологической ситуации. Постановление приняли в соответствии с полномочиями главы региона, оно не противоречит законодательству.

В Пензенской области с 8 ноября ввели ограничения на посещение театров и музеев, галерей и кинотеатров, концертных залов и цирков, физкультурно-оздоровительных комплексов, фитнес-клубов и ледовых катков, а также досуговых, культурных, спортивных, просветительских, выставочных, рекламных мероприятий. Посетителям необходимо предъявить QR-код о вакцинации от коронавируса, сведения о перенесенном не более полугода назад заболевании или справку о медотводе от вакцинации. Ранее QR-коды ввели для посетителей предприятий общепита.