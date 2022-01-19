Заболеваемость ковидом в Бурятии за два дня выросла на 30%

УЛАН-УДЭ, 19 января. /ТАСС/. Заболеваемость ковидом в Бурятии выросла на 30% за последние два дня. Из-за сложной эпидобстановки организации республики переведут не менее 30% персонала на удаленную работу, сообщили журналистам в среду в региональном оперативном штабе.

"В республике за последние два дня заболеваемость коронавирусной инфекцией выросла на 30%", - говорится в сообщении с уточнением, что за последние сутки в республике зарегистрировано 185 новых случаев заражения COVID-19.

С 15 января выявляются случаи заражения "омикроном". "На сегодняшний день в Бурятии зарегистрировано 17 случаев заражения штаммом "омикрон", что составляет 16% от направленных на анализ проб, - уточнили в оперштабе. - В эпидпроцесс вовлечены город Улан-Удэ и пять районов: Бичурский, Кабанский, Закаменский, Мухоршибирский и Тарбагатайский".

Власти региона рекомендовали всем организациям перевести на удаленный режим работы не менее 30% персонала. "С понедельника, 24 января, медицинские организации ограничат плановый прием пациентов. Образовательные учреждения продолжат работу в штатном режиме, но с усилением профилактических мер. Социальные учреждения будут закрыты для посетителей", - добавили в оперштабе.