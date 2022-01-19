Полиция не обнаружила представляющих угрозу предметов в Керченском колледже

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 января. /ТАСС/. Полицейские не обнаружили представляющих опасность предметов в Керченском политехническом колледже после сообщений об угрозе взрыва, сообщили ТАСС в пресс-службе МВД по Крыму.

В пресс-службе Минобразования Крыма ТАСС ранее сообщили, что студенты и преподаватели Керченского политехнического колледжа были эвакуированы в среду из-за сообщения о минировании.

"В настоящее время проверка завершена, предметов, представляющих угрозу безопасности граждан, не обнаружено", - сказал собеседник агентства.

Студент Керченского политехнического колледжа 17 октября 2018 года открыл стрельбу и устроил взрыв в учебном заведении. Жертвами трагедии стали 20 человек, порядка 50 были госпитализированы. Нападавший покончил с собой. В первую годовщину трагедии установили памятный знак около мемориального камня у входа в Керченский политехнический колледж. В 2021 году на кладбище, где похоронены жертвы трагедии, открыли мемориал.