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В Петербурге коллективный иммунитет с учетом вакцинации и переболевших приблизился к 100%

В городе иммунизацию прошли более 3 млн 14 тыс. человек

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 19 января. /ТАСС/. Коллективный иммунитет в Санкт-Петербурге с учетом вакцинированных и переболевших ковидом приближается к 100% по нормативу Минздрава РФ. Об этом в среду на пресс-конференции в ТАСС сообщил вице-губернатор города Олег Эргашев.

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"В Петербурге вакцинацию прошли более 3 млн 14 тыс. человек, что составляет 85% от всего взрослого населения [с учетом однокомпонентной вакцины], а полный цикл вакцинации прошли 2 млн 819 тыс., что составляет около 80% - это довольно высокие показатели. С учетом числа вакцинированных, по данным Минздрава, наш коллективный иммунитет составляет 88% по методике расчета Роспотребнадзора, по методике Минздрава даже и более - приближается к 100%", - рассказал он.

Как пояснили ТАСС в пресс-службе вице-губернатора, коллективный иммунитет складывается из суммы вакцинированных и переболевших, этот норматив действительно приближается к 100%, а 88% - это только привитые от установленного Минздравом норматива в 3,5 млн.

Эргашев также отметил, что стоит продолжать наращивать темпы иммунизации и проводить ревакцинацию через шесть месяцев. В городе работают 190 пунктов вакцинации на базе медицинских организаций и 57 мобильных пунктов.

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РоссияСанкт-ПетербургПандемия COVID-19Вакцинация от коронавируса в России
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