В Бурятии ограничительные меры из-за пандемии коронавируса продлили до апреля

УЛАН-УДЭ, 19 января. /ТАСС/. Власти Бурятии продлили до 1 апреля ограничительные меры, введенные ранее в регионе из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщили журналистам в среду в республиканском оперативном штабе.

"До 1 апреля продлены действующие ограничительные мероприятия: рекомендации по соблюдению режима самоизоляции для жителей Бурятии старше 65 лет, для беременных женщин, требования по наличию сертификата о вакцинации при посещении общественных мест и мест досуга", - отметили в штабе.

В Бурятии по состоянию на утро 19 января зарегистрировано 78 948 случаев заражения COVID-19, из них 185 - за последние сутки. В стационарах проходит лечение 801 пациент, занятость коечного фонда составляет 77,1%. Амбулаторное лечение и наблюдение проходят 1 749 человек.

В республике продолжается вакцинация от COVID-19. Первым компонентом привито 478 762 человека. Завершили первичную вакцинацию 452 696 человек. Повторную вакцинацию начали 96 611 человек.