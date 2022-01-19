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Пандемия COVID-19

В МО заявили, что распространения ковида в ВС РФ избежали благодаря сплошному тестированию

Каждый день проводится более 10 тыс. ПЦР-тестов, уточнили в ведомстве

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Массового заболевания российских военнослужащих ковидом удалось избежать благодаря системе сплошного тестирования и раннему выявлению инфекции, каждый день проводится более 10 тыс. ПЦР-тестов. Об этом сообщили журналистам в среду в Департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

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"В Вооруженных силах Российской Федерации благодаря своевременно принятым мерам по раннему выявлению заболевших и сплошному тестированию удалось избежать массового заболевания военнослужащих", - говорится в сообщении.

"В настоящее время в медучреждениях Минобороны России в 7,7 раз больше ПЦР-лабораторий, чем в системе гражданского здравоохранения. Ежесуточно проводится более 10 тыс. ПЦР-исследований", - рассказали в военном ведомстве.

Уточняется, что разработка новых тестов уже позволила в пять раз сократить время исследований и выявления заболевания на ранней стадии, а в дальнейшем это еще увеличит количество проводимых ПЦР-исследований в ВС РФ.

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