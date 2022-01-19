В Британии заявили, что риск повторного заражения ковидом в 16 раз выше при омикрон-штамме

ЛОНДОН, 19 января. /ТАСС/. Риск повторного заражения коронавирусом в случае с омикрон-штаммом в 16 раз выше, чем с разновидностью "дельта". Об этом говорится в опубликованном в среду отчете Национальной статистической службы (ONS) Великобритании.

"Риск реинфекции был в 16 раз выше в период доминирования омикрон-штамма с 20 декабря 2021 года по 9 января 2022 года по сравнению с периодом доминирования дельта-штамма с 17 мая по 19 декабря 2021 года", - сказано в докладе. Ранее эпидемиологи из Имперского колледжа Лондона сообщали, что лица, переболевшие COVID-19, могут в 5,4 раза чаще повторно заражаться коронавирусной инфекцией в случае с омикрон-штаммом по сравнению с вариантом "дельта", однако их выводы основывались на предварительных данных исследования.

ONS также подчеркнула, что, согласно статистическим показателям за период с 2 июля 2020 года по 9 января 2022 года, непривитые от коронавируса примерно в два раза чаще повторно заражаются инфекцией, чем те, кто сделал обе прививки. Среди необычного характера течения заболевания ковидом в случае с омикрон-штаммом эксперты выделили "значительно реже" встречающиеся случаи потери аппетита или обоняния, которые было свойственны тем, кто заразился вариантом "дельта".