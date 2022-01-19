Петербуржцы смогут вернуть деньги за некачественную услугу по вывозу мусора за январь

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 19 января. /ТАСС/. Горожане имеют право потребовать возврат денежных средств за услугу вывоза мусора, если она была предоставлена некачественно или с нарушениями, согласно требованиям к качеству оказанных коммунальных услуг, а именно таковой теперь является эта услуга в Петербурге. Об этом в среду на пресс-конференции в петербургском пресс-центре ТАСС рассказала советник председателя Комитета по тарифам Санкт-Петербурга Ирина Бугославская.

"Правила предусматривают возможность возврата денежных средств, если услуга оказана некачественно. Это приложение №1, 354 постановления. То есть, если в течение трех дней мусор в зимний период не вывозится, то это уже нарушение, связанное с предоставлением качественной услуги. Необходимо составить акт и на его основе потребовать возврат", - сказала она.

Генеральный директор ВЦКП "Жилищное хозяйство" Василий Федотов добавил, что поскольку теперь вывоз мусора - это не жилищная услуга, а коммунальная, то в соответствии с правилами перерасчет возможен. Для этого необходимо посмотреть в платежный документ, где указано кто является ответственным за оказание данной услуги.

"Во многих дворах действительно мусор не вывозился, это должно быть зафиксировано. У нас исполняет эту услугу либо региональный оператор, либо управляющая организация. Если речь идет об управляющей организации, то за возвратом нужно обращаться к ней, а у нее в свою очередь договор с оператором, и далее именно она должна будет решать этот вопрос. Если договор заключен напрямую с оператором, то необходимо будет обращаться к нему, поскольку он является прямым исполнителем коммунальной услуги", - рассказал Федотов.

1 января в Петербурге началась "мусорная реформа", и "Невский экологический оператор" приступил к работе в качестве регоператора. Проблемы с вывозом отходов на новогодних праздниках сложились в основном в Калининском, Выборгском, Приморском районах и в правобережной части Невского района. Как сообщали ТАСС в пресс-службе регоператора, проблемы с вывозом отходов в этих районах возникли из-за смены компании-подрядчика, обеспечивающей вывоз отходов. На ситуацию повлияло и недостаточное количество мусоровозов, контейнеров на площадках. Ранее вице-губернатор города Валерий Пикалев отмечал, что ситуация будет изучена правоохранительными органами и стабилизирована в ближайшее время.