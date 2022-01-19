Совет ректоров вузов Москвы обсудит в начале февраля вопрос по формату обучения

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Совет ректоров вузов Москвы и Подмосковья намерен в конце января - начале февраля обсудить вопрос, связанный с подготовкой рекомендаций по формату обучения, сообщил ТАСС в среду председатель совета, президент МФТИ Николай Кудрявцев.

"Ситуация меняется очень быстро, поэтому мы внимательно за ней следим. Подходы тоже меняются, потому что вроде впечатление такое, что этот штамм "омикрон" особенно с молодым поколением - легче они его переносят и как бы быстро. Поэтому мы сейчас набираем эту информация, думаю, что вопрос где-то в конце января, может быть, в самом начале февраля будем смотреть, сейчас пока изучаем", - сообщил Кудрявцев.

По его словам, сегодня уже не так остро стоит вопрос создания в вузах специальных "COVID-free" зон, это связано с достаточно легким течением болезни из-за нового штамма коронавируса.

В 2021 году Совет ректоров вузов Москвы и Московской области договорился провести эксперимент по введению ковид-сертификатов для посещения университетов. Мера должна была обеспечить появление в вузах "COVID-free" зон.

Ранее замглавы Минобрнауки РФ Дмитрий Афанасьев заявил ТАСС, что министерство может подготовить к началу семестра в феврале новые рекомендации по организации учебного процесса в российских вузах. По его словам, введение сертификатов о вакцинации от ковида для посещения университетов в качестве системной меры сегодня не обсуждается.