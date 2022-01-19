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Крещение в Подмосковье отпраздновали около 210 тыс. человек

Из них окунулись в воду около 108 тыс.

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Порядка 210 тыс. человек приняли участие в мероприятиях, посвященных Крещению, в Московской области. Из них окунулись в воду около 108 тыс., сообщила пресс-служба Министерства благоустройства Подмосковья.

"По состоянию на утро 19 января в мероприятиях приняло участие порядка 210 тыс. человек. <...> Купели соответствуют требованиям безопасности, обеспечено дежурство оперативных служб и медиков. Для удобства жителей и гостей Подмосковья, желающих искупаться в праздничные дни, места купания оборудованы теплыми раздевалками, пунктами обогрева, туалетами и навигацией, организована раздача горячего чая", - приводятся в сообщении слова министра благоустройства региона Михаила Хайкина.

Отмечается, что пик посещаемости зафиксирован после полуночи по завершении праздничных богослужений.

По данным министерства, всего в регионе для проведения крещенских купаний оборудовано 237 мест.

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