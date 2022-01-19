Кабмин Украины сократил срок действия ковид-сертификатов

КИЕВ, 19 января. /ТАСС/. Правительство Украины сократило срок действия сертификатов, которые подтверждают прохождение вакцинации от коронавируса, с 360 до 270 дней. Соответствующее решение было принято на заседании кабинета министров в среду.

"На сегодня практика государств - членов доверительной сети ЕС свидетельствует о том, что государства начали сокращать срок действия COVID-сертификатов, которые подтверждают вакцинацию, до 270 дней <…> Украине также целесообразно применить этот срок", - сказано в пояснительной записке к постановлению. Сообщается, что срок действия сертификатов уже сократили такие страны, как Австрия, Германия, Лихтенштейн, Латвия, Литва, Чехия.

Согласно данным Минздрава Украины, по данным на среду в стране выявлено 12 815 новых случаев коронавируса, в Киеве - 1 268 случаев. За прошедшие сутки от осложнений умерли 163 человека, с начала пандемии - 98 712. За все время на Украине зарегистрировано почти 3,8 млн случаев заражения ковидом.