Более 80 тыс. жителей Подмосковья прошли углубленную диспансеризацию после коронавируса

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Более 80 тыс. перенесших коронавирусную инфекцию жителей Московской области прошли углубленную диспансеризацию, которая стала доступна в регионе летом 2021 года. Об этом сообщила пресс-служба подмосковного Минздрава.

"Пройти углубленную диспансеризацию особенно важно для тех, кто перенес новую коронавирусную инфекцию в тяжелой форме. Так как заболевание может провоцировать тромбозы, болезни органов дыхания и приводить к развитию других осложнений. Всего в 2021 году в регионе углубленную диспансеризацию после COVID-19 прошли уже более 80 тыс. человек", - привели в пресс-службе слова зампреда правительства - министра здравоохранения Московской области Светланы Стригунковой.

Углубленная диспансеризация проводится в несколько этапов. На первом этапе выполняются общий и биохимический анализы крови, измерение насыщения крови кислородом, рентгенография органов грудной клетки и другие исследования. По медицинским показаниям пациента направят на второй этап углубленной диспансеризации - компьютерную томографию легких, Эхо-КГ, дуплексное сканирование вен нижних конечностей.

Пройти углубленную диспансеризацию могут лица старше 18 лет, перенесшие новую коронавирусную инфекцию, спустя два месяца после выздоровления. Для этого необходимо записаться на портале госуслуг или обратиться в медицинскую организацию по месту прикрепления.