РЖД из-за "омикрона" переведут на удаленку максимальное число сотрудников

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. РЖД из-за "омикрона" переведут на удаленный режим работы максимальное количество сотрудников. В январе в дистанционном режиме работало более 33 тыс. железнодорожников. Об этом сообщили в компании.

"В связи с распространением "омикрона" РЖД переводят на удаленный режим работы максимально возможное число сотрудников, не задействованных в перевозочном процессе. В первую очередь - работников старшего возраста, а также не вакцинированных по медицинским показаниям", - отметили в РЖД.