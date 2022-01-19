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Пандемия COVID-19

РЖД из-за "омикрона" переведут на удаленку максимальное число сотрудников

В первую очередь на дистант перейдут работники старшего возраста, а также не вакцинированные по медицинским показаниям

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. РЖД из-за "омикрона" переведут на удаленный режим работы максимальное количество сотрудников. В январе в дистанционном режиме работало более 33 тыс. железнодорожников. Об этом сообщили в компании.

"В связи с распространением "омикрона" РЖД переводят на удаленный режим работы максимально возможное число сотрудников, не задействованных в перевозочном процессе. В первую очередь - работников старшего возраста, а также не вакцинированных по медицинским показаниям", - отметили в РЖД.

Теги
РоссияПандемия COVID-19
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