Судебный психиатр назвал Брейвика способным вновь совершить насильственные действия

ХЕЛЬСИНКИ, 19 января. /ТАСС/. Риск совершения праворадикалом Андерсом Брейвиком насильственных действий не изменился за годы после устроенных им терактов в Норвегии, он остается склонным к насилию. Об этом сообщила в среду на заседании суда по прошению об условно-досрочном освобождении (УДО) Брейвика судебный психиатр Ранди Русенквист, вызванная в качестве свидетеля прокуратурой.

"Я считаю, что у Брейвика тот же диагноз, который у него был все это время. Риск будущих насильственных действий с его стороны не изменился по сравнению с 2012-2013 годами, когда я составляла свою первую оценку рисков", - сказала она. По ее словам, у него есть черты аутизма, диссоциального и нарциссического расстройства.

В докладе от 2013 года по оценке связанных с Брейвиком рисков, текст которого приводит газета "Дагбладет", Русенквист пишет, что подсудимый "вновь может совершить насильственные действия", "если в значительной степени не поменяет свои политические представления и не проживет длительный период, испытывая истинное раскаяние, депрессию и желание того, чтобы совершенное им не произошло".

На процесс по делу об УДО отведено три дня - с 18 по 20 января. В первый день на заседании выступила представитель прокуратуры, адвокат подсудимого и сам Брейвик, в среду будут заслушаны свидетели.

Во вторник Брейвик, выступая в суде, возложил вину за совершенные им в июле 2011 года теракты на неонацистскую сеть, которая, как он утверждает, способствовала его радикализации через интернет. По его утверждению, его вина заключается только в том, что он "позволил радикализировать себя".

Прошение о досрочном освобождении Брейвик подал осенью 2020 года в связи с тем, что в 2021 году истекал минимальный срок его пребывания в тюрьме по полученному приговору. Норвежская прокуратура уже заявила, что не согласна с УДО и что предпосылки для содержания преступника под стражей до сих пор существуют.

Теракты

22 июля 2011 года Брейвик привел в действие мощное взрывное устройство у одного из правительственных зданий в центре Осло, в результате чего погибли восемь человек и несколько сотен получили ранения. В тот же день он открыл огонь по участникам слета молодежного крыла Социал-демократической рабочей партии, находившимся на острове Утёйа, убив 69 и ранив 66 человек, в основном подростков. Сейчас террорист отбывает 21-летнее тюремное заключение, которое может продлеваться неограниченное число раз, если заключенный, по мнению властей, продолжает представлять опасность для общества.