В Тюменской области заболеваемость ковидом за неделю выросла на 46%

ТЮМЕНЬ, 19 января. /ТАСС/. Уровень коронавирусного инфицирования в Тюменской области за последнюю неделю увеличился на 46%. Об этом в среду сообщил журналистам в социальной сети "ВКонтакте" губернатор Тюменской области Александр Моор в ходе видеообращения, посвященного ситуации с распространением коронавируса в регионе.

"На второй неделе текущего года заболеваемость по сравнению с первой неделей выросла на 46%. Помимо показателя заболевших, очень важен показатель количества коек, занятых в моноинфекционных госпиталях. 3 января количество занятых коек было 1 204, сегодня на утро - 1 192. То есть количество занятых коек практически не меняется при росте заболеваемости. Это говорит о том, что болезнь в целом протекает в более легкой форме", - сказал Моор.

Удаленка для большинства сотрудников

Моор также сообщил, что власти региона рекомендовали работодателям региона перевести на удаленку максимальное число сотрудников.

"Обращаюсь ко всем руководителям предприятий и организаций: максимально возможное количество работников с учетом вашего технологического процесса постарайтесь перевести на дистанционный режим работы", - сказал Моор.

Он напомнил, что режим повышенной готовности действует в регионе как минимум до 1 марта. "При необходимости он может быть продлен. В зависимости от эпидемиологической ситуации мы готовы как усиливать, так и ослаблять ограничительные меры", - сказал Моор.

За минувшие сутки зарегистрировано 363 случая заражения в регионе, всего с начала пандемии зафиксировано 94 479 случаев, выздоровели 83 669 человек, полный курс вакцинации прошли 985 604.