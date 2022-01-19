В Барнауле объявили штормовое предупреждение из-за неблагоприятных метеоусловий

БАРНАУЛ, 19 января. /ТАСС/. Метеоусловия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в воздухе, установились в Барнауле, в связи с чем объявили штормовое предупреждение. Об этом сообщает в среду Алтайский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

"В период с 16:00 (12:00 мск) 19 января до 16:00 (12:00 мск) 20 января на территории Барнаула ожидаются метеорологические условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе, первой степени опасности. Объявлено штормовое предупреждение", - говорится в сообщении.

Кроме того, метеорологи прогнозируют повышенный уровень загрязнений в отдельных районах Бийска. Однако в наукограде штормовой прогноз не передавали.

На 20 января в регионе ожидается похолодание до минус 25 градусов. 19 января температура воздуха в Барнауле опустилась до минус 11 градусов.