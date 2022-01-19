В Татарстане вакцинировали 85% сотрудников предприятий в 2021 году

КАЗАНЬ, 19 января. /ТАСС/. Управление Роспотребнадзора по Татарстану в 2021 году обязало более 800 предприятий вакцинировать всех сотрудников, всего было привито 276 тыс. работников - это 85% от плана. Данные меры снизили почти вдвое долю заражений коронавирусом внутри трудовых коллективов. Об этом сообщила руководитель регионального управления Роспотребнадзора Татарстана Марина Патяшина.

"Управление Роспотребнадзора в 2021 году вынесло постановление на проведение вакцинации против коронавируса 865 предприятиям. Привито почти 276 тыс. сотрудников - это 85% от подлежащих. Таким образом, доля заражений внутри трудовых коллективов снизилась на 46%", - отметила Патяшина.

Уточняется, что групповых очагов заражения коронавирусной инфекцией в Татарстане в 2021 году не зафиксировано.

За время пандемии в Татарстане зарегистрировано 44 633 случая COVID-19. Умерли 1 535 человек. Выздоровели за весь период 37 906 человек. Всего вакцинировано 2 334 720 человек - 75% от числа взрослого населения, из них 1 870 548 получили вторую прививку. Повторную вакцинацию прошли 161 913 человек.