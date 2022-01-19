Работодателям Тульской области рекомендовали привить COVID-19 не менее 80% сотрудников

ТУЛА, 19 января. /ТАСС/. Губернатор Тульской области Алексей Дюмин внес изменения в указ о дополнительных мерах, принимаемых в связи с пандемией коронавируса, включив в него рекомендацию всем работодателям обеспечить вакцинацию не менее 80% сотрудников. Соответствующий документ опубликовали в среду на сайте нормативно-правовых актов региона.

"Работодателям, осуществляющим деятельность на территории Тульской области: <...> обеспечить достижение уровня коллективного иммунитета (вакцинации, ревакцинации) против новой коронавирусной инфекции не менее чем у 80% работников", - говорится в сообщении.

Также в указ включили рекомендации об увеличении с 30% до 50% числа сотрудников, работающих в дистанционном формате. Кроме того, организациям общепита, торговым центрам, досуговым учреждениям предложили ввести термометрию на входе. Кафе и ресторанам рекомендовали приостановить проведение банкетов и других развлекательных мероприятий. Введение этих мер ранее анонсировал губернатор Алексей Дюмин, отметив, что в случае ухудшения эпидситуации они могут стать обязательными, а их перечень расширится.

По данным сайта стопкоронавирус.рф на 19 января, в Тульской области с начала пандемии выявили 79 179 случаев заражения коронавирусом, в том числе 242 - за последние сутки. Выздоровели 69 861 человек, 4 468 пациентов умерли.

Среди сохраняющихся в регионе профилактических ограничений - масочный режим и социальное дистанцирование в общественном транспорте, массовые мероприятия с числом участников более 20 человек можно проводить при наличии QR-кодов вакцинированного или переболевшего. Запретили выезд организованных детских спортивных групп за пределы области, несовершеннолетние не могут посещать торговые центры без сопровождения взрослых. Действует требование об обязательной вакцинации 80% сотрудников социально значимых сфер.