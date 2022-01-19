WWF России получит собранные пользователями "ВКонтакте" 29 млн рублей

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. "ВКонтакте" отправит рекордные 29 млн рублей, собранные в рамках акции "Снегопад подарков", WWF России для сохранения диких животных. Об этом сообщили в пресс-службе компании в среду.

"Средства были собраны пользователями "ВКонтакте" во время новогодней акции "Снегопад подарков". Участники показали рекордную вовлеченность в благотворительную акцию по сохранению диких животных и собрали для WWF России беспрецедентную сумму - 29 млн рублей. Деньги будут направлены на проекты WWF России, которые помогают сохранить редкие виды животных, в частности амурских тигров, снежных барсов и белых медведей", - говорится в сообщении.

В компании добавили, что в рамках акции участники, направлявшие средства фонду, получали дополнительные подарки и больше шансов выиграть суперпризы. Самая популярная сумма пожертвования составила 100 рублей, пожертвования отправили 180 тыс. человек.

"Игровые механики помогают рассказывать о благотворительности простым языком, развивать ее культуру. Так мы привлекаем внимание к социально значимым акциям, а пользователи принимают участие в решении важных задач. Адаптированная игровая механика, понятная и близкая людям проблема, узнаваемый бренд WWF, которому доверяют, и, конечно же, добрая атмосфера Нового года вместе с высокой вовлеченностью пользователей в акции "Снегопад подарков" от "ВКонтакте" позволили заинтересовать темой благотворительности около 180 тыс. человек, привлечь их к спасению редких животных и собрать рекордную сумму. Для многих людей это был первый опыт благотворительности: благодаря простоте механики свои первые шаги смогли сделать и те, кто только с ней знакомится", - приводятся в сообщении слова руководителя направления "Благотворительность ВКонтакте" Екатерины Кочневой.

Директор WWF России Дмитрий Горшков отметил, что собранная сумма позволит фонду осуществить несколько важных природоохранных проектов быстрее, чем предполагалось, а также взяться за новые.