Самарская область превысила годовой план по профобучению по нацпроекту на 56%

САМАРА, 19 января. /ТАСС/. Число человек, прошедших обучение по нацпроекту "Демография" в Самарской области, достигло почти 4 тыс. в 2021 году. Это на 56% превышает плановый показатель, сообщили ТАСС в среду в министерстве труда, занятости и миграционной политики региона.

"По информации региональных операторов, в 2021 году в мероприятии приняли участие 3,9 тыс. человек, в том числе 1,1 тыс. граждан в возрасте 50 лет и старше, а также предпенсионного возраста, и более 600 женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет. Численность граждан, подтвердивших занятость после завершения обучения, составила 3,2 тыс. человек", - отметили в профильном министерстве.

Ранее предполагалось, что в 2021 году такое обучение пройдут около 2,5 тыс. человек. Таким образом, фактическое количество обученных человек превысило план на 56%. В 2022 году, по предварительному распределению квоты Роструда, в Самарской области численность участников мероприятия по профобучению составит не менее 3 618 человек, отметили в профильном министерстве.

Самарцы обучались по программам профессионального обучения и дополнительного профессионального образования. Среди них - "Интернет-маркетинг", "Графический дизайн", "Повар", "Социальная работа", "Бухгалтерский учет", "Организация и предоставление туристических услуг", "Младшая медицинская сестра" и другие. Операторами, которые проводили профобучение в Самарской области, стали региональный Центр опережающей профессиональной подготовки, Самарский национальный исследовательский университет имени академика С.П. Королева, Тольяттинский государственный университет, Самарский и Тольяттинский филиалы РАНХиГС, уточнили в Минтруда области.

Мероприятия нацпроекта "Демография" направили на содействие занятости населения с помощью приобретения или развития знаний, компетенций и навыков, обеспечивающих конкурентоспособность и профессиональную мобильность на рынке труда. В целом нацпроект "Демография" включает в себя пять федеральных проектов: "Финансовая поддержка семей при рождении детей", "Содействие занятости", "Старшее поколение", "Укрепление общественного здоровья", "Спорт - норма жизни". Нацпроекты, инициированные президентом России Владимиром Путиным, начали реализовываться в 2019 году.