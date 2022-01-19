В Сочи планируют открыть археологический парк под открытым небом

СОЧИ, 19 января. /ТАСС/. Власти Сочи планируют создать тематический археологический парк под открытым небом на месте исторического ядра курорта, где расположены самые известные объекты культурного наследия. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

"На заседании Градсовета прозвучала идея создать на этом месте тематический ландшафтный парк - рекреационную историко-культурную зону, перспективную для археологических изысканий", - сообщили в пресс-службе.

Предполагается, что новый объект может появиться на месте "исторического ядра" курорта, где расположены объекты историко-культурного наследия: остатки крепостной стены форта Александрия, дача Воронова, собор Михаила Архангела, Сочинский маяк и другие. Они находятся в районе улиц Орджоникидзе, Войкова и Кооперативной.

Совместно с сочинским отделением Союза архитекторов России готовится конкурс на лучший проект благоустройства этой территории. Его планируют объявить в ближайшее время. При этом власти не исключают, что при выполнении работ на территории могут выявить и другие объекты, которые обладают признаками культурного и археологического наследия.