Египет обновляет с 22 января правила въезда для иностранных туристов в страну

КАИР, 19 января. /ТАСС/. Египет с 22 января вводит новые правила въезда в страну для иностранных туристов. Соответствующий циркуляр Минздрава был разослан по всем профильным ведомствам, однако он не только не прояснил ситуацию, но и вызвал вопросы и непонимание у туроператоров.

Как сообщили в среду ТАСС в министерстве туризма и древностей, "в связи с распространением омикрон-штамма с 22 января, если у въезжающего в Египет туриста нет в наличии ПЦР-теста или сертификата о вакцинации, то он должен на границе сделать анализ крови на коронавирус примерно за $20".

Вместе с тем в стране уже более года действуют правила обязательного тестирования на границе (методом ПЦР) при отсутствии документов о вакцинации или отрицательного ПЦР-теста. В министерстве уточнили, что вводится процедура тестирования на коронавирус - методом экспресс-анализа крови, который ускорит процесс прохождения санитарного контроля. При этом собеседник агентства оговорился, что ПЦР-тест тоже допустим.

На данный момент новый циркуляр еще никто не видел, было разослано лишь уведомление о нем. Как сообщили ТАСС в аэропорту Шарм-эш-Шейха, они не слышали ни о каких новых инструкциях. ПЦР-тест для тех, у кого нет справки о вакцинации или отсутствии заражения, там можно сделать за $40. Администрация аэропорта Хургады, где ПЦР-тест делают за $30, была уведомлена о новых правилах в устной форме, но никаких официальных бумаг с разъяснениями там пока не получили.

ТАСС запросил в Минздраве циркуляр с новыми правилами въезда туристов.

С августа 2020 года, когда Египет открылся для иностранного туризма, все въезжающие в страну обязаны были иметь при себе справку об отсутствии коронавируса. С лета 2021 года туристам разрешили предъявлять на границе сертификат о вакцинации, причем российская вакцина "Спутник V" здесь признается. В аэропортах Хургады и Шарм-эш-Шейха можно по прилете сдать ПЦР-тест. В случае положительного результата туристов отправляли на изоляцию в номерах отелей.