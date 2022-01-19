Бастрыкин поручил провести проверки в связи с "минированием" школ и садов в регионах

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил провести проверки в связи с "минированиями" школ и детсадов в нескольких регионах. Как сообщается на сайте ведомства, такие поручения даны в Красноярске, Новосибирске, Тверской и Сахалинской областях.

"В СМИ сообщалось, что из-за поступивших сообщений об угрозе минирования в Красноярске спасатели вынуждены были эвакуировать все детские сады города. Председатель СК России поручил и. о. руководителя ГСУ по Красноярскому краю и Республике Хакасия Зюбанову А. Г. организовать проверку и представить доклад", - сообщается на сайте СК.

В Новосибирске и Южно-Сахалинске проверки идут в связи с угрозой взрыва в ряде школ и учебных заведений, а в Твери и Тверской области - в связи с "минированием" более 30 школ и детских садов.

По данным источника ТАСС в правоохранительных органах, в среду сообщения о "минировании" поступили в школы, детские сады и колледжи большинства регионов России. Большинство "заминированных" образовательных учреждений находятся в крупных городах, за исключением Москвы и Санкт-Петербурга. Из многих из них были эвакуированы люди на время проверки. Также сообщения с угрозами взрыва получил Керченский политехнический колледж, где в 2018 году студент открыл стрельбу по учащимся.