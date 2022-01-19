В Мордовии остаются свободными 27% коек для пациентов с коронавирусом

ТАСС, 19 января. Свободный коечный фонд для пациентов с коронавирусом в Мордовии составляет 27%, сообщил в среду ТАСС министр здравоохранения республики Олег Маркин.

"На 19 января 2022 года всего коек - 800, свободных - 216 (27%). Лежат в стационаре 584 человека (73%). Задействовано "ковидных" стационаров - 7", - сказал Маркин.

По его словам, министерство обратилось за помощью к медицинскому институту республики, планируется привлечение 500 студентов для работы в поликлиниках в качестве врачей-стажеров, помощников по аудиоконтролю за состоянием пациентов. Лечебные учреждения республики создали запас лекарств и тест-систем.

Также в Мордовии продолжается вакцинация от коронавируса. План по завершенной вакцинации выполнен на 85%, первым компонентом привито 560 992 человека или 87,8% от плана. Охват взрослого населения первым компонентом достиг 70,2% при плане в 80%.

С 11 октября в Мордовии введена обязательная вакцинация от ковида некоторых категорий граждан, в том числе государственных и муниципальных служащих и работников правоохранительных органов. QR-коды требуются для посещения гостиниц, а также объектов розничной торговли, реализующих непродовольственные товары, площадью больше 150 кв. м (кроме аптек и магазинов, торгующих продуктами и товарами первой необходимости). Только с QR-кодами совершеннолетние жители республики могут посетить спортивные, культурные и предоставляющие бытовые услуги организации, а также заведения общепита. Для непривитых граждан старше 60 лет, имеющих хронические заболевания, и беременных женщин сохраняется режим самоизоляции.