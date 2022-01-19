В Севастополе до конца марта продлили режим повышенной готовности из-за коронавируса

СЕВАСТОПОЛЬ, 19 января. /ТАСС/. Режим повышенной готовности, действующий в Севастополе из-за пандемии коронавируса, решили продлить до конца марта из-за распространения "омикрона", сообщил губернатор Михаил Развожаев в среду на заседании оперативного штаба.

Специалисты выявили первый случай заражения омикрон-штаммом коронавируса в Севастополе 17 января. В тот же день первый случай подтвердился и в Республике Крым. Руководитель межрегионального управления Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю Наталья Пеньковская сообщила, что штамм "дельта" остается доминирующей версией коронавируса на территории полуострова.

"Если говорить о режиме повышенной готовности, он продолжает действовать до 31 января. Сегодня предлагаю его продлить на заседании штаба", - сказал Развожаев, уточнив, что режим продлен до 31 марта.

Он уточнил, что рост заболеваемости из-за "омикрона" в Севастополе прогнозируется через две-три недели. Губернатор поручил службе 112 готовиться к возможному росту количества обращений по поводу коронавируса. Также Развожаев поручил чиновникам проводить совещания с участием не более 10 человек в зале или в дистанционном режиме.

"Дополнительные ограничения пока, считаю, вводить нецелесообразно. В дальнейшем будем смотреть за обстановкой, емкостью коечного фонда, распространяемостью, как справляется первичное звено [здравоохранения]. Если поймем, что с нагрузкой не справляемся, тогда будем обсуждать какие-то дополнительные ограничения", - добавил Развожаев.

По состоянию на 19 января в Севастополе зарегистрировали 129 новых случаев заболевания COVID-19. 88 человек выписали после выздоровления. Умерли пять человек в возрасте от 54 до 86 лет. По данным Роспотребнадзора, всего в Севастополе заразились новой коронавирусной инфекцией 54 220 человек. Выздоровели 51 172 человека, 1 918 умерли.