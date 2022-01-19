В Югре из-за ситуации с ОРВИ и ковидом свыше 1 тыс. учеников перевели на удаленку

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 19 января. /ТАСС/. Свыше 1 тыс. школьников в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО - Югра) переведены на дистанционное обучение из-за случаев ОРВИ и коронавирусной инфекции в учебных заведениях. Об этом сообщил в среду ТАСС директор департамента образования и молодежной политики Югры Алексей Дренин.

"В Югре на дистанционном обучении из-за коронавируса и случаев ОРВИ находятся 90 классов - более 1 тыс. учеников", - сказал собеседник агентства.

По его словам, полностью переведенных на дистанционное обучение школ в Югре в настоящее время нет.

За время пандемии в ХМАО заболели ковидом 99 тыс. человек, 93,4 тыс. выздоровели, 2 110 умерли.

В округе до 1 февраля подросткам до 14 лет запрещено посещать торговые центры без родителей. Зрелищно-развлекательные мероприятия проводятся с ограничениями. Действует режим обязательной самоизоляции граждан от 60 лет и с хроническими заболеваниями, введена обязательная вакцинация для медиков, вахтовиков, проживающих в соцучреждениях, людей с хроническими заболеваниями, призывников, людей 60 лет и старше, трудовых мигрантов.