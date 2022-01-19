Мишустин: для притока людей в ДФО нужны условия для опережающего роста качества жизни

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Для притока населения в Дальневосточный федеральный округ (ДФО) необходимо создать там условия для опережающего роста качества жизни, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в среду на стратегической сессии по Дальнему Востоку в режиме видеоконференции.

Глава кабмина напомнил о национальной программе социально-экономического развития Дальнего Востока на ближайшие 13 лет, запущенной более года назад по поручению президента. "В текущем году на ее реализацию предусмотрено свыше 100 млрд рублей. Глава государства обращал внимание, что основная цель программы - обеспечить приток людей в дальневосточные субъекты, а для этого, конечно, требуется создать условия для опережающего роста качества жизни", - сказал Мишустин.

Он обратил внимание на то, что при решении насущных вопросов жителей Дальнего Востока нужно учитывать расстояния в регионе. "Немало людей проживают на удаленных территориях, а значит, необходимо наладить транспортную доступность и надежную связь", - подчеркнул премьер.

Глава кабмина отметил, что члены правительства регулярно бывают на Дальнем Востоке в рабочих поездках и общаются с гражданами. "На таких встречах жители чаще всего говорят, что их беспокоит нехватка современной инфраструктуры, причем по достаточно широкому кругу вопросов. Это не только газификация или подводка электросетей, но и развитие медицинских и образовательных учреждений, возможности для культурного досуга, занятий спортом", - перечислил Мишустин.

По его словам, особое внимание уделяется в ДФО модернизации учреждений первичного звена здравоохранения, также были увеличены выплаты по программам "Земский доктор" и "Земский фельдшер". С прошлого года врачи, переезжающие на работу в дальневосточные села, получают 2 млн рублей, а фельдшеры, акушерки и медсестры - 1 млн рублей, напомнил председатель правительства. "Рассчитываем, что эти меры позволят решить кадровый вопрос в здравоохранении на Дальнем Востоке и, как следствие, повысить качество медицинской помощи", - заключил он.

Привлечение молодых людей

Мишустин считает, что для привлечения молодых людей на Дальний Восток необходимо наличие перспектив карьерного развития в этих регионах.

"Если мы хотим привлечь молодых людей, у них должны быть там перспективы, а значит - востребованное рынком образование, которое поможет им трудоустроиться и, конечно, станет стимулом, чтобы планировать свою карьеру в регионах [Дальневосточного федерального] округа. Тем более что уровень безработицы в федеральном округе в течение прошлого года снижался", - сказал он.

Премьер подчеркнул, что в решении кадровых вопросов важен комплексный подход, когда обеспечена доступность разностороннего образования, культурного развития для всех возрастов. По его словам, происходить это должно на каждом этапе, начиная с детского садика, а также в тех случаях, когда речь идет о повышении квалификации и переобучении, в том числе с использованием дистанционных технологий.

"Президент неоднократно обращал внимание на то, что нужно учитывать стратегические перспективы Дальнего Востока, ставить амбициозные цели. Для их успешной реализации необходимы компетентные, хорошо обученные профессионалы и молодые лидеры, которых нам предстоит помочь подготовить", - подытожил Мишустин.