Штамм "омикрон" выявили у девяти жителей Архангельской области

АРХАНГЕЛЬСК, 19 января. /ТАСС/. Девять случаев заражения штаммом коронавируса "омикрон" впервые зафиксировали в Архангельской области, сообщили журналистам в пресс-центре правительства региона.

"Новый генный вариант коронавируса "омикрон" подтвержден у девяти жителей Архангельской области по результатам дополнительных исследований в лабораториях Санкт-Петербурга ПЦР-тестов, взятых у заболевших", - привели в пресс-центре слова министра здравоохранения региона Александра Герштанского.

В региональном управлении Роспотребнадзора уточнили, что один из пациентов - это ребенок в возрасте до двух лет, он был госпитализирован, но в настоящее время уже выписан из больницы. Остальные заболевшие лечились амбулаторно.

Региональный оперативный штаб сообщал 19 января, что в области лабораторно подтверждено 126 914 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, из них 116 985 человек выздоровели. Умерли 2 011 человек.

По данным регионального Минздрава на среду, 514 142 жителя области прошли первый этап вакцинации. Полный вакцинальный комплекс от COVID-19 получили 491 908 человек.