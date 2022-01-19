Мобильный резерв кислородных концентраторов для более 100 пациентов создали на Ставрополье

СТАВРОПОЛЬ, 19 января. /ТАСС/. Мобильный резерв прикроватных кислородных концентраторов создали на Ставрополье. В случае нехватки кислорода в медучреждении или поломки оборудования резерв поможет оперативно обеспечить кислородом 120 пациентов, сообщил журналистам в среду министр здравоохранения края Владимир Колесников.

"Сформирован мобильный резерв кислородных прикроватных концентраторов. В случае, если возникает где-то дефицит с поставкой кислорода, поломка оборудования, мы готовы сразу направить 60 концентраторов кислорода для одномоментного обеспечения 120 пациентов кислородом", - сказал он.

Ранее по решению властей региона для медучреждений края было закуплено более 1 тыс. прикроватных кислородных концентраторов. Оборудование позволяет обеспечить кислородом более 2,4 тыс. пациентов. При поддержке федерального бюджета регион закупил более мощное оборудование - газификаторы - для десяти медучреждений.

"Ставропольскому краю выделена самая большая сумма из всех территорий Российской Федерации - 322,8 млн рублей - для приобретения концентраторов кислорода производительностью более 1 тыс. литров в минуту в лечебные учреждения. Проведена оперативно закупка концентраторов десятью медицинскими организациями, и они будут поставлены в апреле", - отметил Колесников.

С начала пандемии на Ставрополье выявили 130 985 случаев коронавируса, выздоровели 112 765 человек. Из-за осложнений, вызванных коронавирусом, в регионе умерли 6 314 пациентов. Лечение в стационаре в регионе получают 2 435 пациентов с внебольничными пневмониями и COVID-19, из них в тяжелом состоянии находятся 347 человек. Ранее министр здравоохранения края сообщил журналистам, что штамм "омикрон" стал доминирующим на Ставрополье.