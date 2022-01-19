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Пандемия COVID-19
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В Великобритании отменят большинство ковидных ограничений, введенных из-за "омикрона"

Лондон AP Photo/Matt Dunham
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Лондон
© AP Photo/Matt Dunham

ЛОНДОН, 19 января. /ТАСС/. Правительство Великобритании отменяет большинство коронавирусных ограничений, введенных в условиях выявления омикрон-штамма. Об этом в среду заявил премьер-министр Соединенного Королевства Борис Джонсон, выступая в Палате общин британского парламента.

"Со следующей неделе ранее введенные меры перестанут действовать", - сказал глава британского правительства, добавив, что власти отменяют обязательное требование демонстрировать электронное свидетельство о полной вакцинации при посещении некоторых массовых мероприятий и ночных клубов и рекомендацию для работодателей по возвращению сотрудников на удаленную работу. Кроме того, "правительство больше не будет требовать обязательного ношения масок" в закрытых помещениях и общественном транспорте, отметил Джонсон.

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ВеликобританияДжонсон, БорисПандемия COVID-19
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