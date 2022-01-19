В Коми интернаты перешли на закрытый режим работы из-за пандемии

"Интернаты с круглосуточным нахождением там пациентов переводятся на закрытый режим работы, как это было у нас в 2020 году. До особо распоряжения он снят не будет. Весь персонал, который заступает на работу, в обязательном порядке проходит двукратное ПЦР-тестирование", - сказал глава Коми в видеообращении к жителям во "ВКонтакте".

По словам руководителя региона, в ожидании пятой волны пандемии сейчас рекрутируются студенты и волонтеры. Студенты будут выполнять поручения по их специальности, а волонтеры отправятся в кол-центры. "Если это бессимптомное заболевание или в легкой форме, то не нужно будет выходить в поликлинику для открытия больничного листа - максимально бесконтактный режим, электронный больничный лист, назначается лечение и медикаменты будут доставлены на дом волонтерами. Если заболевание осложняется, то подключится амбулаторная сеть и врач, если потребуется госпитализация в стационар. Дополнительно я поручил разработать меры социальной и материальной поддержки медицинского персонала, а также дополнительные линии и помещения для кол-центров", - объяснил руководитель республики.

Помимо этого, работодателям рекомендовано перевести на удаленный режим работы весь персонал старше 60 лет. "Для контролирования распространения инфекции поручено усилить количество ПЦР-исследований вплоть до трех раз в неделю, чтобы как можно быстрее диагностировать и изолировать больных. Для этого мы запросили о дополнительном выделении экспресс-тестов. Рассматриваем вопросы дополнительной обработки общественного транспорта, в торговых центрах усиливается режим противоэпидемических мероприятий", - рассказал глава Коми.

По его данным, из 178 заболевших за сутки 54 человека были привиты, из них 49 переносят заболевание в легкой форме, лечатся дома. "Среди умерших вновь нет ни одного вакцинированного. По опыту других стран, где ранее появится "омикрон", меньше заражаются и заболевают привитые", - подытожил руководитель республики.

На 19 января в регионе выявлено 99 395 заразившихся коронавирусом, прирост за сутки - 178, днем ранее был 141. Выздоровели 88 598 человек, умерли 2 727 человек. Завершили вакцинацию более 386 тыс. человек, в том числе более 62 тыс. ревакцинировались, коллективный иммунитет достигнут на 68%. По информации Минздрава Коми, в регионе зафиксировано 23 случая заражения "омикроном", большинство заразившихся лечатся амбулаторно. Всего в регионе развернуто 1 243 инфекционные койки, занято 717 (57%).