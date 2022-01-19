СМИ: обвиняемый в сотрудничестве с военной разведкой РФ является гражданином Латвии

РИГА, 19 января. /ТАСС/. Обвиняемый в Латвии в сотрудничестве с военной разведкой России и предоставлении ей не подлежащей огласке информации об оборонном секторе страны является гражданином этой балтийской республики. Об этом в среду сообщило агентство LETA.

Более подробных комментариев прокуратура Латвии по этому делу не предоставляет, в том числе информацию о том, был ли обвиняемый ранее должностным лицом.

Министр обороны Латвии Артис Пабрикс не прокомментировал агентству, какой ущерб оборонному сектору республики был нанесен в результате действий двух лиц, которые были задержаны в прошлом году Службой государственной безопасности (СГБ) по подозрению в шпионаже в пользу РФ.

Прокуратура Рижского судебного округа ранее на этой неделе приняла решение привлечь к уголовной ответственности лицо, имя которого не называется, по двум статьям уголовного закона - шпионаж (незаконный сбор не подлежащей разглашению информации и ее передача службе разведки другого государства по ее заданию) и приобретение, хранение и ношение огнестрельного оружия и боеприпасов без соответствующего разрешения. Обвиняемый находится под арестом.

СГБ Латвии 11 января сообщила, что в сотрудничестве со Службой военной разведки и безопасности задержала двух человек по подозрению в многолетнем сотрудничестве с военной разведкой РФ и предоставлении ей секретной информации об оборонной сфере республики. Данные лица, имена которых не называются, были задержаны в прошлом году в рамках расследования двух уголовных дел и находятся под арестом. По сведениям спецслужб Латвии, эти люди встречались с представителями российской военной разведки на территории РФ. СГБ Латвии 30 декабря прошлого года передала в прокуратуру материалы одного уголовного дела с просьбой начать уголовное преследование одного из задержанных.

Посольство России в Латвии 11 января заявило, что не располагает информацией о задержании в этой республике лиц, подозреваемых в шпионаже в пользу Москвы.