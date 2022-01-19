СМИ: Пакистан усилил ограничительные меры из-за распространения коронавируса

ИСЛАМАБАД, 19 января. /ТАСС/. Власти Пакистана в среду усилили ограничительные меры, введенные для предотвращения распространения коронавируса в стране, на фоне пятой волны COVID-19 .

Как сообщает газета The Express Tribune, Национальный командно-операционный центр (NCOC) ввел полный запрет на проведение свадеб внутри помещений в городах, где уровень положительных результатов тестов на коронавирус составляет более 10%. Там также на 50% ограничивается посещаемость школ с учащимися младше 12 лет, кинотеатров, храмов и тренажерных залов. Загрузка общественного транспорта сокращена до 70%. Властям на местах предписано неукоснительно выполнять график вакцинации населения от коронавируса и обеспечить бесперебойное снабжение вакцинами медучреждений.

Распространение коронавируса заметно усилилось в Пакистане после того, как с начала марта 2021 года в стране были ослаблены временные ограничения на работу магазинов и других коммерческих предприятий с условием соблюдения 50%-ной посещаемости рабочих мест их сотрудниками.

По данным Министерства здравоохранения Пакистана, число новых суточных случаев заражения коронавирусом в стране за последние 24 часа достигло 5 тыс. Это самый высокий показатель с августа прошлого года. Общее число заразившихся за время пандемии достигло 1,34 млн. Количество умерших из-за заражения вирусом составило 29 037 человек.