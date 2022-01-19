В АТОР заявили, что правила въезда в Египет фактически не меняются

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Правила въезда в Египет не меняются, по прибытии в страну туристы по-прежнему должны иметь при себе справку с отрицательным результатом ПЦР-теста на коронавирус. Об этом сообщили в Ассоциации туроператоров России.

"Правила въезда в Египет остаются прежними. Все без исключения граждане в возрасте от 12 лет обязаны иметь при себе справку с отрицательным результатом ПЦР-теста. Срок действия справки не должен превышать 72 часа с момента забора биоматериала и до момента въезда в страну", - говорится в сообщении.

То, что правила въезда российских туристов в Египет не меняются, подтвердили представители туроператоров Anex Tour, TUI Россия, Tez Tour и "Интурист", а также посольство Египта в Москве, отметили в АТОР. В Anex Tour предположили, что информация о введении ПЦР-тестов по прибытии в страну могла быть ошибочно получена в результате неверного перевода циркуляра Минздрава Египта.

Минздрав Египта ранее разослал по профильным ведомствам служебный циркуляр, обновляющий правила въезда в страну. Точный текст документа Минздрава пока не попадал в открытый доступ - в частности, аэропортам курортных городов его не рассылали, - поэтому какие конкретно меры вводятся, не известно.

Как уточнили ТАСС в Министерстве туризма и древностей Египта, из-за распространения омикрон-штамма с 22 января на границе будут проводить платный экспресс-анализ крови на коронавирус. Он обязателен для тех, у кого нет сертификата о вакцинации или отрицательных результатов уже сделанного ПЦР-теста. "Если результат такого экспресс-теста положительный, турист с сомнительными документами будет изолирован на пять дней в забронированном отеле с повторным тестированием на шестой день пребывания. Если и после этого результат тестирования снова окажется положительным, то туриста ждет еще пять дней изоляции в отеле. После чего он сможет завершить карантин без дополнительного тестирования. Если результат первого экспресс-теста отрицательный - туристу разрешат проследовать к месту отдыха", - объяснили в АТОР.