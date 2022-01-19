В Севастополе рассчитывают на увеличение турпотока в межсезонье из-за туров с кешбэком

СЕВАСТОПОЛЬ, 19 января. /ТАСС/. Власти Севастополя ожидают, что турпоток в город увеличится после запуска пятого этапа продаж туров с кешбэком, сообщается в среду на сайте правительства города.

"В Севастополе программа туристического кешбэка востребована. В 2022 году от нашего города участвуют 14 гостиниц и восемь туроператоров. Мы благодарны Ростуризму за данную программу, так как это один из инструментов увеличения туристического потока в регионе, в том числе в невысокий сезон", - сказала замгубернатора Мария Литовко, ее слова приводятся в сообщении.

Уточняется, что с 18 марта по 31 августа 2021 года Севастополь принимал участие в программе туристического и детского кешбэка. От города участвовали 14 гостиниц, шесть туроператоров и три детских лагеря.

18 января запущен пятый этап продаж туров с кешбэком, который продлится до 12 апреля. Забронировать отдых можно до 30 апреля. Субсидия в виде кешбэка будет начислена за туристические услуги, оплаченные в указанный период - с 18 января по 12 апреля. Перед оплатой необходимо зарегистрировать карту "Мир" банка-участника в программе лояльности платежной системы "Мир". Максимальная сумма кешбэка за одну оплату - 20 000 рублей - вернется в течение пяти дней с момента отправления денег. Получить субсидию можно неограниченное количество раз, если поездки и проживание в гостинице планируется от двух ночей.

Программа кешбэка за туры по России была впервые запущена Ростуризмом в 2020 году. По оценкам экспертов, эта мера помогла восстановлению внутреннего туризма в условиях пандемии и позволила поддержать как туристов, так и представителей бизнеса. С начала 2021-го программой воспользовались почти 1,7 млн россиян, суммарно они приобрели туры и проживания в отелях более чем на 34 млрд рублей, кешбэк составил 6,7 млрд рублей.