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Пандемия COVID-19

В Свердловской области за месяц более чем на 50% сократили коечный фонд для лечения ковида

На данный момент в регионе развернуто 2 626 коек

ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 января. /ТАСС/. Количество коек для лечения пациентов с ковидом в Свердловской области сократили за месяц более чем на 50%. Об этом сообщили ТАСС в региональном оперштабе в среду.

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В начале декабря в свердловском оперштабе ТАСС сообщали, что в регионе развернуто 5 839 коек для лечения пациентов с ковидом.

"Развернуто 2 626 коек, из них всегда держится резерв около тысячи коек", - говорится в сообщении.

Ранее заместитель губернатора Свердловской области Павел Креков на брифинге 11 января подчеркнул, что в регионе наблюдается стабилизация ситуации с распространением ковида.

В области введена обязательная вакцинация для отдельных категорий граждан. Вновь вводится запрет на работу заведений общепита в ночное время с 27 января включительно. При этом ковид-сертификаты теперь необходимо будет предъявлять только при входе в государственные учреждения, базы отдыха, дома отдыха, санатории. По данным главного государственного санитарного врача Свердловской области Дмитрия Козловских на 11 января, от общего числа населения в регионе вакцинировано чуть больше 57%, а от числа взрослых - 71,8%.

По данным сайта стопкоронавирус.рф, за все время пандемии в регионе зарегистрировано 203 492 случая заражения коронавирусом. 177 542 человека выздоровели, 9 668 умерли.

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РоссияСвердловская областьПандемия COVID-19
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