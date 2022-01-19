В ГИБДД назвали условие, при котором нарушителям ПДД может грозить трехлетний срок

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Уголовное наказание для злостных нарушителей правил дорожного движения, предусматривающее лишение свободы на срок до трех лет, может применяться только в том случае, если лихача выявил непосредственно сотрудник полиции. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичной Госавтоинспекции.

"Необходимым условием применения статьи 264.2 УК РФ выступает необходимость выявления правонарушения непосредственно уполномоченным должностным лицом полиции. Нарушения, зафиксированные работающими в автоматическом режиме специальными техническими средствами, для целей статьи 264.2 УК РФ не применимы", - сказали в пресс-службе.

В ГИБДД добавили, что также обязательное значение для нового состава преступления имеет факт наличия у лица административного наказания в виде лишения права управления автомобилем за совершение правонарушений, предусмотренных ч. 7 ст. 12.9 ("Повторное превышение скорости движения"), либо ч. 5 ст. 12.15 ("Повторный выезд на полосу встречного движения") КоАП РФ. "В данном случае уголовная ответственность наступает независимо от того, какое правонарушение совершено в последующем - превышение скорости движения более чем на 60 км/ч либо выезд в нарушение ПДД на полосу, предназначенную для встречного движения", - пояснили в пресс-службе. При этом ч. 2 ст. 264.2 УК РФ устанавливает ответственность в отношении лиц, уже имеющих судимость по данной статье.

10 января вступил в силу закон о введении штрафов до 500 тыс. рублей и лишении свободы на срок до трех лет за злостные нарушения правил дорожного движения. Закон дополняет Уголовный кодекс РФ новой статьей 264.2 и устанавливает ответственность в отношении лиц, лишенных права управления транспортными средствами за превышение установленной скорости движения транспортного средства либо за выезд на полосу, предназначенную для встречного движения, и продолжающих совершать аналогичные правонарушения.