Ежедневные показатели заболеваемости ковидом выросли вдвое в Волгоградской области

ВОЛГОГРАД, 19 января. /ТАСС/. Показатели ежедневной заболеваемости коронавирусной инфекцией за неделю увеличились почти вдвое в Волгоградской области. Об этом в среду сообщает пресс-служба администрации региона.

"После 8-недельной стабилизации санитарно-эпидемиологической ситуации, в Волгоградской области уже увеличились показатели ежедневной заболеваемости коронавирусной инфекцией - за 6 дней, с 14 января, почти вдвое", - сообщили в пресс-службе.

Первые случаи заболевания штаммом "омикрон" зарегистрированы в Волгоградской области 17 января среди взрослых и детей. Количество инфицированных власти не уточняют.

По официальным данным, всего в Волгоградской области подтверждено более 133 тыс. случаев заражения коронавирусом, 123 тыс. пациентов выздоровели и выписаны из больницы, 5,8 тыс. умерли. По данным управления Роспотребнадзора по региону, за последние сутки зарегистрированы 316 случаев коронавирусной инфекции. По данным на 14 января, в регионе регистрировали 189 случаев COVID-19. В настоящее время в Волгоградской области число вакцинированных жителей составляет 90% от плана.