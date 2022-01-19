В ХМАО изъяли около 10 тыс. литров некачественного алкоголя после гибели 12 человек

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 19 января. /ТАСС/. Сотрудники полиции изъяли из обращения в Ханты-Мансийском автономном округе около 10 тыс. литров некачественного алкоголя после гибели 12 человек от отравления суррогатом в Кондинском и Октябрьском районах Югры. Продукция, схожая с той, от которой погибли жители, обнаружена в нескольких муниципалитетах региона, сообщили ТАСС в пресс-службе управления МВД России по ХМАО.

"За последнее время в Югре сотрудниками полиции проверено около 1 тыс. магазинов во всех муниципалитетах региона. Оперуполномоченными на территории ХМАО было изъято из обращения около 10 тыс. литров некачественного алкоголя - это спиртное, не имеющее акцизных марок, на основе метилового спирта", - сказал собеседник агентства.

По его словам, алкогольная продукция, схожая с той, от употребления которой умерли люди в регионе, изъята на территории двух поселков в Октябрьском районе, поселке в Нефтеюганском районе, Нефтеюганске и поселке в Кондинском районе. "С 10 января возбуждено шесть уголовных дел, фигурантами по которым сейчас выступают девять человек. Также составлено более 40 протоколов об административных правонарушениях за незаконную розничную продажу алкогольной продукции", - добавил собеседник.

В пресс-службе следственного управления СК РФ по региону сообщали ранее, что всего от отравления суррогатом в Кондинском и Октябрьском районах ХМАО умерли 12 человек, еще семь пострадали. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ ("Производство и сбыт товаров, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть более двух лиц").

По данным полиции, низкокачественную спиртосодержащую продукцию часть потерпевших купила в сельском магазине в поселке Кондинское, у владельца которого не было лицензии на ее продажу. Ранее владелец торговой точки в поселке Кондинское был задержан в Тюмени. По данным силовиков, его замещал сын 1987 года рождения, который и приобрел опасный алкоголь, по решению суда он арестован. В отношении продавщицы магазина, реализовавшей контрафакт, избран домашний арест.

В пресс-службе регионального управления МВД ТАСС уточняли, что сотрудники полиции ХМАО нашли в лесу и на свалке, а также в пойме реки Конда более 800 выброшенных бутылок с неизвестной жидкостью и несколько канистр со спиртосодержащей жидкостью в ходе оперативных мероприятий. Источник ТАСС уточнял, что суррогат мог поставляться и в другие муниципалитеты Югры, сейчас силовики выясняют географию возможных продаж. Общая партия суррогата составила как минимум 1 тыс. штук. Предполагается, что от них пытался избавиться сын владельца торговой точки. На всех бутылках была одинаковая этикетка, а крышки разные, никаких акцизных марок не было. Директор департамента здравоохранения Югры Алексей Добровольский сообщил журналистам, что причиной отравления мог стать метиловый спирт.